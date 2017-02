Kaisa Kaer: Harry Potteri uut lugu oli sama põnev tõlkida kui varasemaid

Harry Potteri uus teos (Foto: Kaader videost)

"Ilmselgelt see kripeldab tal. Ma arvan, et see maailm on lihtsalt nii populaarne ja talle endale meeldib seal elada, et miks mitte seda jätkata," rääkis tõlkija Kaisa Kaer, miks J. K. Rowling Harry Potterite raamatusaagat jätkab, vahendas ETV saade "Ringvaade".

Harry, Ron ja Hermione on uues teoses juba täiskasvanud, neil on endal lapsed ning nad elavad oma igapäevast elu. Harry on võlukunstiministeeriumi teenistuja, tööd on palju ning võib-olla ei suuda ta iga kord kõige paremini mõista oma lapsi, eriti aga Albus Severust, kellele on isa kuulsus pisut liiga ränk koorem. Siis aga näitavad mitmed märgid, et kogu must maagia ei ole veel maailmast kadunud ning see, et Harry arm on uuesti valutama hakanud, üksnes kinnitab Harry, Roni, Ginny ja Hermione kahtlusi. Taas pead tõstvale pimedusele peavad omal kombel vastu astuma nii vanemad kui ka lapsed.

Kaisa Kaer kinnitas, et uut raamatut oli sama põnev tõlkida, kui Rowlingu varasemaid teoseid. "Kõike ei saa ette ära rääkida, aga ütleme nii, et tõesti väga haarav oli. Ma unustasin ära, et see ei ole päris," kiitis Kaer, kes oli enda sõnul peadpidi loos sees. Tõlkija Krista Kaer lisas, et sel korral on rohkem tähelepanu pööratud laste ja vanemate suhetele.

Nad lisasid, et ei ole veel "Harry Potteri ja äraneetud lapse" näidendit veel näinud, kuid tahaks. "Vaataks hea meelega," kinnitas Kaisa Kaer.