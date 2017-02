Noor kihnlane näeb oma tulevikku Kihnus: tahan seal teha tööd, mida armastan

Möödunud nädalal tuli välja kihnukeelne sõnaraamat, mis on Vikerraadio kihnukeelsete uudiste reporteri Kaisa Laose sõnul väga suur sündmus. Kihnu mängib noore naise elus nii suurt rolli, et ta tahab ka oma tuleviku selle kohaga siduda.

Laos ütles ETV saates "Hommik Anuga", et tema ise satub kihnu keelt aeg-ajalt ikka rääkima, kuid eesti keel on paraku põhiline. "Kihnu keel on hästi laulev keel, see kõlab juba hoopis teismoodi kui eesti keel, minu meelest," kirjeldas ta.

Laose sõnul loodab ta oma tulevikku tihedalt Kihnuga siduda ning samasugune patriotism on paljudes Kihnu lastes. "Ma sooviksin, et ma saaksingi elada Kihnus kunagi niimoodi, et ma saaksin seal teha tööd, mida ma armastan. Ma tahaksin endale kindlasti kodu Kihnus ja võimalikult palju Kihnus käimist, ükskõik, kus ma siis elan," ütles Laos, kelle lapsepõlveunistus oli tuletõrjujaks saada.

Tüdruk lisas, et Kihnus on puudus õpetajatest ja lihttöölistest ning ta ta ei välista, et läheb kunagi ise Kihnu kooli õpetajaks. Paraku jääb lapsi koolis järjest vähemaks ning Laos on üheksanda klassi ainus õpilane. "Meid ju veel natukene on seal, päris hull veel asi ei ole," oli Laos lootusrikas ning loodab, et kunagi arendatakse näiteks Kihnu kalatööstust, sest kihnlasi jääb üha vähemaks. "Noori peresid ei tule enam Kihnu elama, sest inimestel ei ole enam töökohti. Keegi ei tule Kihnu elama, ei ole lapsi ja nii lihtne see ongi," selgitas ta.