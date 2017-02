"Pealtnägija": suurkorporatsioon kogus sünnipäevalaulult aastaid alusetult autoritasusid

"Pealtnägija" tõi vaatajateni välisloo, mis uuris tuntud sünnipäevalauluga "Happy Birthday" seotud kohtuasi, tänu millele võib alates 2015. aastast lugu vabalt kasutada. Varem kogus aga tuntud suurkorporatsioon loo pealt miljoneid dollareid autoritasusid.

Alates 1930. aastatest on laul "Happy Birthday" levinud kõkjale - laulvatesse telegrammidesse, revüüdesse ja multifilmidesse. Laul on ajatu, seda on esitanud nii Marilyn Monroe kui ka Amy Winehouse, kelle hiljutises dokis "Amy" seda lugu ka kuuleb.

Kahjuks surid loo "Happy Birthday" autorid ilma enda loole autoriõiguseid võtmata. Küll aga oli 1893. aastast autoriõigustega kaitstud nende "Good Morning to All". 40 aastat hiljem kasutas Hillide kirjastaja Summy Company võimalust populaarse laulu pealt tulu teenida. 1935. aastal registreeriti mitu klaveriseadet laulust "Happy Birthday" ja hakati küsima litsentsitasu kõigilt laulu kasutajatelt. Aastal 1988 läks Summy Company suurde meelelahutuskontserni kuuluva Warner Chappelli omandisse ja nemad jätkasid autoritasude küsimist, teenides "Happy Birthday'lt" kuni 2 miljonit dollarit aastas.

Vältimaks "Happy Birthday" autoritasu maksmist, kasutasid produtsendid aastate jooksul isegi alternatiivlaulukesi. Laulu ajalugu uurides jõudis dokumentalist Jennifer Nelson George Washingtoni ülikooli õigusteaduse professor Robert Brauneisini, kes seadis ühes artiklis Warneri autoritasu nõude kahtluse alla. Põhiküsimus oli: kui meloodia sündis 1893. aastal, miks autoriõigus seati alles 1935. aastal?

Bauneis tõi välja, et Warner Chappell väidab, et laul on nende omand. "Rahva jaoks võib see olla üllatav, aga suurkompanii nime nähes võiks oletada, et küllap kõik on õige," sõnas ta ja lisas, et tema arvates pole see kõik aga õige. Pärast kuid kestnud detektiivitööd koos ajaloolaste ja juristidega näis, et suurfirma oligi populaarse loo lihtsalt kaaperdanud.

Jurist Randy Newman selgitas, et Warner võttis autoriõiguse laulu noodile ja aastate jooksul laiendasid õigused ka laulule endale, kuigi see polnud iial nende oma olnud. "Nad isegi ei kinnitanud laulu omamist, kui noodi autoriõigust taotlesid," ütles Newman ja lisas, et aeg möödus, mälu tuhmus ja lõpuks polnud kedagi elusat rääkimas, mis tegelikult juhtus.

13. juunil 2013 esitas Jenn Nelson tsiviilhagi Warner Chappelli vastu, seades kahtluse alla nende autoriõiguse. Jurist Mark Rifkin tõi välja, et nad esitasid esimese hagi ajaloos, mis kahtleb laulu "Happy Birthday" autoriõigustes. Oktoobris 2013 toimus Los Angeleses eelistung, kus Warner mõistagi tõrjus süüdistusi. Rifkini arvates läks seal aga nii hästi, kui nad lootsid. "Kohtunik oli valmistunud, materjalidega tutvunud ja teadis, mis vajab selgitamist.

Kohtunik otsustas, et nõudel on alust ja tuleb protsess. Miljardikäibega meelelahutuskontserni positsioon oli aga endiselt kõigutamatu. "Probleem on selles, et kostjal on ainult üks argument, nende sõnul pole väidetav registreerimistunnistus üldsegi registreerimistunnistus," sõnas Mark Rifkin ja selgitas, et nende parim asitõend on noot, millel on kirjas ka sõnad, aga nad ei oska öelda, kes need sõnad kirjutas ja millal, ja kuidas Warner need omandas. "Nad ei arvanud, et keegi uurima hakkab."

Vaidlus kohtus keskendus sellele, kas registreerimistunnistus, mille Summy Company 1935. aastal sai, puudutas tervet laulu koos sõnadega. Kaebajad usuvad, et Warner väidab aga vastupidist. Kulus ligi kaks aastat kangutamist kohtus, kuni tuli otsus. Föderaalkohus otsustas, et laul "Happy Birthday" on nüüdsest vabakasutuses.

Täpselt aasta tagasi lõpetas Warner vaidluse ja maksis kokku 14 miljonit dollarit, millest umbes kolmandik läks advokaatidele, ülejäänu saavad teoreetiliselt need, kes alusetuid tasusid maksid.