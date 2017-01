Tõnis Niinemets toob lavale jõustamistüki

Tõnis Niinemets on välja tulnud uue power-up komöödiaga "Homme on täna". "Ringvaade" tegi juttu.

Tegemist on eneseabitükiga, jõustamistükiga, nagu Niinemets ütles.

"Nukral meelel võib ju saali tulla ja siis püstipäi ja rõõmsal meelel lahkuda."

Niinemets lisas, et nad on viieliikmelises meeskonnas viimased kaheksa kuud aktiivselt selle materjali lavale toomise nimel töötanud.

"Tuli võtta need probleemid ette, mis on inimestel, mis on endal, vaadata, mida pakuvad teooriad, mida pakuvad raamatud, siis seda, mis tegelikult on ja siis tuleb välja tuua enda lahendused, sest tuleb välja, et need raamatud ei toimi," rääkis Niinemets.

Karl Kermes ütles, et "Homme on täna" erineb tavalisest stand-up´ist selle poolest, kuidas see tehtud on ning milline on selle ambitsioon.

"Meie usume, et huumor kui selline ja stand-up on alakasutatud. Huumoril on olemas jõud teha maailmas asju korda. Teine asi, täiesti erinev varasematest produktsioonidest, on see, et me alustasime materjali kirjutamist kohtudes Juhan Kivirähkiga, uurides, mis meil ühiskonnas toimub. Me kohtusime inimestega, meil olid "mis mureks" kohtumised üle Eesti," ütles ta.

Kermes lisas, et inimestele teeb muret see, et teed pole korras ning see, et puuduvad arvamusliidrid.