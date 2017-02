Inga Lunge: improteater on näitlejale nagu jõusaal

Improteater Impeerium tuleb veebruaris välja etendustesarjaga "Jah!", kus lavale astub ka näitleja Inga Lunge. "Ringvaate" stuudios selgitas Lunge, miks ta on otsustanud kõigele "Jah" öelda.

Inga Lunge selgitas "Ringvaates", et improteater Impeerium on tore grupp noori, kes on pikka aega erinevaid impromänge katsetanud, tänu millele oskavad nad üksteise "mõtteid" lugeda ja kiiresti tegutseda. "Mingid mängureeglid on seega ka improvisatsiooni puhul paigas, aga me siiski täpselt ei teagi, kuhu lugu minema hakkab," ütles ta ja lisas, et on olemas erinevaid tehnikaid ja reegleid, mille peale tuginetakse. "Osad tehnikad on lühemad, osad pikemad, näiteks me mängime isegi üht pooletunnist vormi," nentis Lunge ja tõdes, et seda on äärmiselt naljakas vaadata. "Alati ei ole kõik asjad väga loogilised, mis seal juhtuvad."

"Vahel on raske tõsiseks jääda, sest mõni lugu läheb lihtsalt nii jaburaks," sõnas Lunge ja lisas, et kui vaataja jaoks on seda improvisatsiooni naljakas vaadata, siis näitlejale on see justkui jõusaal. "Sa pead väga palju korraga haarama ja tegema, sest tavaliselt teatris on ikkagi tekst olemas, ma tean kus partner on ning kes on ka teised tegelased," selgitas ta ja tõi võrdluse, et improteatri olukorda võib võrrelda esietenduse eelse õudusunenäoga. "Sa näed öösel unes, kuidas sa oled lava peale ja sa ei tea, mis tükk on, kuid teised mängivad väga loomulikult."

Lunge nentis, et kuigi iga asja vastu võib hirm olla, siis kogemusega see läheb üle. "Ma arvan, et improteater Impeeriumi näitlejatel oli ka alguses hirm, aga lõpuks keha väsib ära ja sa lihtsalt ei jõua enam hirmu tunda," tõdes ta ja tõi välja, et väga suur osa inimesi siiski tunneb hirmu avaliku esinemise ees. "See hirm on normaalne ja seda ei pea häbenema, sellega lihtsalt peaks tegelema ja üritama sellest üles saada," sõnas ta ja selgitas, et selle raskuse seljatamiseks on erinevad harjutused, mis aitavad selle kõigega hakkama saada. "Püüad enda hingamise rahulikuks saada ja mõista, miks sa selles avaliku esinemise olukorras oled."

"Eks neid asju ole palju, mida elus veel proovida tahaks," sõnas Inga Lunge ja nentis, et ühe inimese eluea jooksul neid kõiki asju aga teha ei jõua. "Võiks ju minna kokanduskursusele või töötada juuksurina, aga tegelikult püüan ma neid väheseid asju, mida ma teen, teha hingega," ütles ta ja lisas, et loomingulise töö kõrvalt proovida ta aega jätta ka kalapüügile ja korvpallile.