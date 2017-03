Mirtel Pohla: Eesti näitlejatel on võimalus teha heal tasemel nii filmi, teatrit kui ka seriaali

12. märtsil antakse välja Eesti Filmi- ja Teleauhinnad, kus hinnatakse viimase aja parimaid filme, sarju ja telesaateid. "Ringvaates" olid külas näitlejad Mirtel Pohla ja Mait Malmsten, kes rääkisid näitlejatöö võlust ja valust.

Mirtel Pohla tõdes "Ringvaates", et näitlejad on Eestis küllalt tunnustatud, kuna nemad on need, kes pääsevad ekraanile ja kelle pinnalt luuakse üldmulje. "On aga väga palju inimesi, kes on selle maailma loonud ja on hea meel, et nemad pääsevad ka inimeste ette," sõnas Pohla. "Minule on koguaeg tundunud, et Eesti näitlejatel on olnud võimalus teha väga heal tasemel nii filmi, teatrit kui seriaali," sõnas ta ja kinnitas, et need žanrid hakkavad aina enam segunema. "Teater sisaldab endas juba mitmeid meediume, samamoodi võib minna ka filmi ja seriaaliga."

Samuti tõi Pohla välja, et filmide puhul jääd alati mõtlema, et mingeid asju oleks võinud teisiti teha. "Teatrietenduste puhul on see, et saad ikka jooksvalt veel midagi parandada."

Mait Malmsteni arvates on näitlejaid auhinnatud juba pikka aega ning glamuuri ja sära on olnud varemgi. "Kohutavalt hea meel on aga selle üle, et lõpuks on ametlik ametlik," selgitas Malmsten ja kinnitas, et äärmiselt hea on see, et sel korral on valitud mainekas žürii. "Selline auhind oli pikka aega puudu." Samuti kinnitas Malmsten, et tema jaoks on kõik osatäitmised, nii teles, teatris kui filmides,miselt olulised ning kõiki neid teeb ta rõõmuga. "Ma ei erista neid mingilgi moel."

"Ma ei usu, et kellelgi üldse kusagil on meeletuid virnasid stsenaariume," tõdes Malmsten ja lisas, et loomulikult on mingeid pakkumisi, millest on tulnud loobuda.