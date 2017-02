Kurjad taimed pandi raamatusse

Kirjastuse Tänapäev raamatusarja "Looduse lood" värske osa "Kurjad taimed" toob selgust, kas ka taimed võivad olla kurjad, milliseid taimi peaks kartma ja mil viisil võivad nad meile ohtlikud olla.

On taimi, mis võivad meie tervise päästa, ja on taimi, mis võivad vääral kasutamisel mõjuda surmavalt. Ameerika autori Amy Stewarti raamat "Kurjad taimed" toob hulgaliselt põnevaid näiteid üle kogu maailma, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Raamatus on peatükkide kaupa välja toodud taimed, mis võivad olla inimeste jaoks mürgised, võivad inimesi kõrvetada, võivad torgata, võivad olla ohtlikud loomadele. On terve peatükk putuktoidulistest taimedest, taimedest, kes on veerpallitaimed, kes võivad matta terveid maju või autosid enda alla, aga on ka selliseid põnevaid taimi, keda me ka tunneme, keda meil Eestimaal võib kohata, näiteks kartul või meie kõrval Lääne-Euroopas kasvav astelhernes on seal sees. Astelhernes on hea magusa lõhnaga taim, natuke torkab, aga tema kurjuse aspekt seisneb hoopis selles, et ta võib põuaperioodil, kuival ajal kergesti süttida," selgitas botaanik Urmas Laansoo.

Paljude raamatus välja toodud taimedega saab lähemalt tutvuda Tallinna botaanikaaias, kuid oma kurjust võivad näidata ka taimed Eestimaa looduses või meie kodudes.

Botaanik Urmas Laansoo rõhutas, et ükski taim pole loomupäraselt kuri, vaid nende kurjad omadused avalduvad peamiselt enesekaitseks.