Eestlaste uskumatu mereretk vabadusse ilmub raamatuna

Raamat räägib sellest, kuidas 1945. aastal võtsid 16 meest, naist ja last ette võimatuna näiva merereisi vaid kahe kajutiga postiveopurjekaga, mis tegelikult mõeldud rannaäärseks sõiduks. Nad jõudsid nelja kuuga üle Atlandi ookeani Ameerikasse, vahendas ETV saade "Ringvaade".

"Just see, et nad hirmuga põgenesid ära. See hirm oli nii kohutav, et nad ei julgenud isegi Eestiga kontakti võtta uue vabariigi tekkimise ajal," rääkis Vaik merereisi traagilisusest.

Juba siis jõudis see sündmus rahvusvahelise meedia esikaantele, 1950. aastal sai lugu raamatuna maailmas tõeliseks menukiks, ilmudes enam kui 30 keeles. Raamatu ilmumist rahastas toona FBI. Nõukogude Eestis oli teos keelatud.

"1990ndatel tehti üks väike trükk. Nagu nüüd selgub, autoripärijatega suheldes, et nemad ei teadnud piraattrükist Eestis mitte midagi," ütles Niinepuu, kes lisas, et nad olid siiski rõõmuga nõus raamatut Eestis kordustrükki andma.

Raamatut esitletakse homme Apollo raamatupoes koos Marko Matvere ning Asko Künnapiga.