Huvilised saavad ajaloolisi Tartu vaateid nüüdsest kaardistada

Tartu kunstimuuseumi näitus "Muutuv Tartu neljas vaates" on nüüd üleval ka veebiplatvormil Ajapaik. Seal saavad huvilised aidata kaardistada teostel kujutatud Tartu vaateid.

Merli-Triin Eiskopi kureeritud näitus viib külastajad jalutuskäigule läbi Tartu, tõstes esile nii Tartus kui ka seda kujutavates teostes toimunud muutusi. Nüüd on näitusepiltidega album üleval ka Ajapaiga platvormil, kus kõik huvilised saavad aidata märkida kaardile teostel kujutatud vaadete täpse koha ja suuna, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma loodan, et inimesed saavad paremini või veel korra suhestuda selle näitusega. Mitte ainult sellisel esteetilisel tasandil, vaid ka täiesti praktilisel, et kus kohas need kohad võisid olla," ütles Eiskop.

Ajapaiga eestvedaja Vahur Puik ütles, et keskkonna idee ongi just selles, et katsuda leida kohalikud inimesed, kes tunnevad need kohad piltide peal ära. "Tegelikult oluline on see, et meil ei ole mingisugust kontrollimehhanismi tegelikult, vaid me ootamegi, et teised kasutajad siis kinnitaksid neid pakkumisi," lisas Puik.

Ühe esimese Eesti muuseumina laadis Tartu kunstimuuseum näituse tööd üles ka Wikimedia Commonsi leheküljele, tehes nii aegunud varaliste õigustega pildid keskkonna kaudu kõigile vabalt kättesaadavaks. Idee algatajad usuvad, et see samm aitab eesti kunsti nähtavamaks teha. "On leitud, et Wikipedia keskkonnas on nende piltide nähtavus kuni miljon korda suurem sellest, mis ta oleks kuskil muuseumi koduleheküljel," ütles Vikipeedia administraator Ivo Kruusamägi.

Eiskopi sõnul on muuseumi üks väga oluline funktsioon ühiskonnas avalikkuse harimine. "Me peame tänapäeval endale aru andma sellest, et väga palju inimeste teadmistest pärinevad internetist ja ka visuaalsetest teadmisest. Nii et ma arvan, et see on väga oluline samm, et muuta ka internetis visuaalne teadmine kättesaadavaks," lausus Eiskop.