Seaküla Simson tutvustas oma politseimundrite kollektsiooni

Skulptor Aivar Simson ehk Seaküla Simson kogub politsei vormiriideid ja -mütse. Hobi sai alguse, kui ta tõi Afganistanist kaasa nõukogude dessantväelase bareti. Politsei vormiriideid hakkasid talle aga kinkima nende omanikud ise. Portugali politseimütsi sai mees otse politseiniku peast.

Seaküla Simson kogub politseimundreid. Alguses huvitasid teda vormimütsid, esimene oli nõukogude dessantvägede barett Afganistani päevilt. Seejärel sai alguse vormiriiete kogu. Simson selgitab, et vorme hakkasid talle kinkima endised politseinikud ise, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Passitakse peale. kui leitakse mingi väike rikkumine, siis saadetakse politseinik erru, ilma talle, pensioni ei hakata maksma, ta ei teeni aega täis. Sellepealt hoitakse raha kokku ja tänu sellele on need liiga tehtud politseinikud on toonud oma mundrid mulle," ütles Seaküla Simson.

Skulptor ja kollektsionäär ei nimeta nimesid ega selgita üksikasjalikult üksikute vormide taga peituvat lugu.

"No ma pean nüüd natuke udutama. No ühesõnaga kellelgi oli vaja kähku tema andmeid saada - mingeid pabereid oli vaja ära teha. Ja ei saand kuidagi kätte vanainimest eks ole ja kasutas politsei baasi, et saada neid andmeid. Sisekontroll nuhkis välja ja pandi sulg sappa," rääkis skulptor.

Simson tahab oma peagi valmivas majas politseivorme eksponeerida. Eesti politseimundreid on paarkümmend. Sellele lisaks on ka vene ja euroopa korravalvurite vorme. Vormimütse on kolmsada, hindab uhke omanik. Ja ühtegi pole ta ostnud, kõik on kingitud. Üks on ka võetud.

"Ma olin seal Portugalis ja mulle nii hirmsasti meeldis see Portugali politseiniku müts. Alguses küsisin viisakalt, a ta ei tahtnud ära anda. A kuna ma olin natuke napsine ja mul oli see telnjaška seljas ja ma oskan vene keeles hästi ropendada, siis ma võtsin talt selle ära ja sain kogusse Portugali politseimütsi. Ega ta väga hea meelega ei andnud. Aga kui ma käisin Tais, kurat, ma oleks hirmsasti tahtnud Tai politsei mütsi saada.A ma ei julgenud seda võtta, sest nad oleks mulle seal tai poksi teind, mind mööda asfalti laiali määrind," jutustas ta.

Eelmisel sügisel kutsus Simson kokku sõprade seltskonna ja kodukrundil korraldati politseiparaad. Kõiki vorme siiski kasutada ei saanud - piisavalt sõpru ei tulnud kokku.