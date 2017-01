Endine kõrgushüppaja Marko Aleksejev näitas oma räätsakunsti

Kõrgushüppajana ümbritses Marko Aleksejevit suurvõistluste melu. Nüüd naudib ta aga looduse rahu ja ilu enda valmistatud räätsadel ringi matkates.

"Maahommik" tegi räätsameister Aleksejevi juhtimisel ühes tema indiaaniküla püstkojas kaasa räätsade valmistamise sessiooni.

Aleksejev ütles, et tegi oma esimesed räätsad 10-15 aastat tagasi.

"Siis tuli hooga erinevaid versioone hästi palju ja see versioon, mida me praegu teeme, jäi kõige kiiremaks ja lihtsamaks."

Aleksejev rääkis, et kõige parem on räätsamatkadel käia kevadel.

"Lumi on juba kinni vajunud, esimesed karud on pesadest väljas. Veebruar on väga põnev, huntidel käib suur pulmaaeg, on palju jälgi − soode, rabade kants elab hästi. Märtsis hakkab ilves aktiivsemalt tegutsema − jälle põnev vaadata," sõnas Aleksejev, lisades, et siis ei malda ta enam üldse metsast eemal olla.