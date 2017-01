Liis Lemsalu meenutas oma mineviku moe-eelistusi: tursapeadega tennised

Täna hommikul läks ETV eetrisse selle hooaja viimane Eesti disaini tutvustav saade "Kapist välja". Sel korral oli fookus riietel ja aksessuaaridel, mis mõeldud erilisteks ja pidulikeks sündmusteks nagu näiteks pulmad või punase vaiba vastuvõtt. Muu hulgas rääkis oma stiilieelistustest ka lauljatar Liis Lemsalu.

Lemsalu ütles, et talle väga meeldib erinevaid riidesemeid kombineerida. "Asjade kokku panemine, mis võib-olla nii väga ei sobi, aga kui ma ise tunnen, et see läheb ja see on minu jaoks hea, siis ma üldjuhul lähen ikkagi oma teed," lisas ta.

Ühtlasi tõi Liis välja, et kui ta oli puberteedieas ja elas veel Norras, siis seal oli tohutult popp hästi suurte kosside või tenniste kandmine, millel olid hästi paksud keeled.

"Mäletan kui mu isa kogu aeg nokkis, et miks sa käid nende tursapeadega, sa kahetsed seda terve ülejäänud elu, kui hiljem neid pilte vaatad. Nüüd, kui ma tõesti vaatan tagasi sellele ajale, siis, noh, ma ei kahetse, aga natuke koomiline on küll. Neid tursapäid ma ikkagi enam jalga ei paneks."

Liis rääkis, et ka tema praegust riietumisstiili mõjutab just Norras elatud aeg. Eesti disainis on talle kõige enam jäänud silma Roberta Einer.

Oma suurimaks stiiliikooniks on ta pidanud modell Erin Wassonit ning ajastutest on lauljatari lemmikuks üheksakümnendad.

"Ma armastan seda aega, kui Cindy Crawford tegi neid spordivideoid. Need kõrged trikood ja need suured juuksed ja need lainerid ja kõik see moetööstus ka, kuidas modellid käisid ja mis stiilid ja disainid ja lõiked olid moes. Mulle meeldis see aeg."