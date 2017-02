Hiina noormees: eestlased ei oska Eesti asju hinnata

Eestis elab Hiinast pärit Pynchon Woo, kes on enda jaoks avastanud põhjamaise elu võlud ning peab eestiteemalist videoblogi. Noormees tunnistas, et Eesti on täis asju, mida kohalikud ise hinnata ei oska.

"Nii palju on asju, mida te ise hinnata ei oska. Mulle meeldib väike puumaja maakohas, teie aga ütlete, et ei taha. Minu sõbrad ei taha minuga koos maale minna, sest nende meelest on Tallinn nii äge," kirjeldas Woo oma kogemusi Eestis, vahendas ETV saade "Hommik Anuga".

Woo lisas, et käis hiljuti Raplas ning eestlastest sõbrad olid sellest väga üllatunud. "Nemad küsisid, miks ma sinna minna tahan, seal pole ju midagi. Mina ütlesin, et seal on kõik," rääkis Woo ja lisas, et inimesed peaksid suurtest linnadest välja tulema. "Tallinn on ju tore, aga see pole nii ilus kui Rapla. Rapla on imeline. Inimesed ei hinda väikeste kohtade võlu. Leian, et eestlased peaksid sellele mõtlema," tõdes noormees.

Eestisse jõudis Woo pärast Jaapanis õppimist, kui kohtas seal Eesti tüdrukut, kes on nüüd tema sõbratar. "Võiks vist öelda, et tulin tema järel. Aga enne siiatulekut uurisin maad ja Eesti meeldis mulle. Enne kui tulin, vaatasin päris palju videoid Eestist," meenutas Woo, kes nimetab Eestit oma lemmikmaaks kümne riigi seas, kus ta on varem elanud. "Kui eestlased mind vihkama ei hakka, jään mõneks ajaks siia," lubas Woo.

Oma elu Eestis jäädvustab Woo Youtube'i vahendusel videoblogisid pidades. "Enne Eestisse tulekut otsisin riigi kohta materjali YouTube'ist, aga keegi ei räägi Eestist. Mõni räägib, aga eesti keeles. Mõtlesin, et kui saan teha midagi välismaalaste heaks, et neil Eestis lihtsam oleks, siis saan rääkida oma isiklikest kogemustest. See on minu panus," põhjendas Woo videoblogi vajalikkust.

Kuigi blogid on inglise keeles, käib Woo kahel korral nädalas eesti keele tunnis. "Esiteks, et näidata lugupidamist. Ma elan siin. Kui väljas käies alati inglise keeles tervitan, tekib pigem küsimus, et kes sina selline oled. Kui ise pingutan, et rääkida natukenegi, siis sellega ma ju näitan, et see siin on teie kodu, mina olen teie külaline, õpin teie keelt, sest austan teid," põhjendas Woo.

Hoolimata sellest, et Woo naudib Eestis elamist täiel rinnal, igatseb ta siiski ka Hiina elu. "Igatsen oma vanemaid, pole neid hulk aega näinud. Igatsen kodust õhusaastatust. Kui Eestis hingad kogu aeg puhast õhku, muutub mõtlemine nii selgeks, et sa pead palju mõtlema enda probleemidele ja ennast vaatlema. Enda probleemidele näkku vaatamine on minu jaoks paras katsumus. Aga kodus, kui õhk on tõesti must ja seda kogu aeg sisse hingad, teeb see uimaseks ja uniseks ning sa ei mõtle enam probleemidele. Oled alati õnnelik," põhjendas Woo.

Eestis meeldib Woole aga nii väga, et ta loodab Lõuna-Eestisse tulevikus maja ehitada. "See peab tulema hiinapärane maja, sest sellist pole ma Eestis näinud. Tahan selle püsti panna, kutsuda kõik sõbrad proovima ja Hiina arhitektide üle arvamust avaldama," rääkis Woo, kelle maja saab ilmselt olema Viljandis. "Mulle meeldib Lõuna-Eesti. See on imekaunis," kiitis Woo.