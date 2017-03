Koit Toome maandas Eesti Laulu pingeid purjetamisega

Kaader videost (Foto: ERR)

"Ma sõitsin sinna reisile täpselt järgmisel hommikul pärast meie Eesti Laulu poolfinaali. Ma viskasin mikrofoni nurka, pakkisin oma kohvri ja sõitsin Tenerifele," rääkis Toome ETV saates "Ringvaade".

Purjekale sattus Toome üsna juhuslikult. "Mulle väga merel meeldib ja meeldib mere ääres käia. See juhtus ühel sügisel, kui ühel minu kontserdil oli minu vana sõber, kes on seal meeskonnas, ja küsis, et kas sa ei taha purjetama tulla. Ma ütlesin, et muidugi tahan," naeris Toome.

Toome kiitis, et merel veedetud kaheksa päeva olid lausa suurepärased. "Me olime sisuliselt iga päev uue saare peal, käisime saarel ringi, käisime söömas, vaatasime, kuidas kohalikud elavad ja sõitsime järgmise saare peale, kuni see laev läks ühel hetkel katki mere peal ja jäime ööseks ookeani peale hulpima," meenutas Toome seiklusi. Õnneks oli kapten nii professionaalne, et suutis laeva purjede abil sadamasse triivida. "Seiklusi oli rohkem kui rubla eest," tõdes Toome.

Hoppet on ehitatud Spithami külas Eesti loodetipul 1925.-1926. aastatel. Kahemastiline kaubalaev registreeriti 1926. aastal Haapsalus ja novembris 1927 purjetas ta esimese kartulilastiga Stockholmi vanalinna Kornhamnstorgi turule.