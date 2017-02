"Maahommik" uuris, kuidas valmivad lõõtspillid

"Maahommik" käis Savernal külas lõõtspillimeistril Heino Tartesel, kes pilli meisterdamise tarkust ka teistele edasi jagab. Tema kursustel on käinud näiteks tuntud muusika Jaan Pehk.

Meister ütles, et praegu on pillide järgi nõudlus nii suur, et ei jõua kogu tööd ära tehagi.

"Üks lahkunud meister ka ütles, et see on ju Eesti Nokia: Eesti lõõtspill. Ma olen ka välismaal palju loenguid pidanud ja alati on öeldud, et tõstke see Eesti pill hästi kõrgele, kõik tahavad vaadata, see on nii ilus."

Heino Tartes on kirjutanud lõõtspillimängust ja -mängijatest mitu raamatut. Lisaks ise lõõtsade meisterdamisele, õpetab Tartes Viljandi kutsehariduskeskuses teisi seda sama tegema.

"See on aeganõudev ja pikk protsess. Kool kestab meil aasta, poolteist, siis hakkab midagi välja kooruma. Isegi tuntud muusik Jaan Pehk käis meil õppimas pilli tegemist. Sai pill valmis ka."