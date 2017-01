Piret Krumm: tunnen ennast natuke heategevusliku maailma bad girl´ina

20. jaanuaril saab näitlejanna Piret Krumm 28-aastaseks. Saates "Hommik Anuga" rääkis ta hiljuti läbiviidud heategevuslikust projektist, millega ta aitab Süüria põgenikke.

Möödunud aasta lõpul käis Krumm "Pealtnägijas" külalisreporteriks Süüria piiri ääres põgenike olukorda kaemas. Pärast seda saadet on ta põgenike abistamisega edasi tegelenud, sest Türgis nähtu jäi pähe keerlema.

"See kõik oli kuidagi valgustav. Ma sain aru oma positsioonist, et ma olen kuidagi eelistatud ühiskonnas ja maailmas. Mul on oma kodu, mul on kõrgharidus. Ma olen sündinud sellises riigis. Mulle tundus, et ma istun kuldse kandiku taga ja ma päris täpselt ei saa sellest aru, kui eelistatud situatsioonis ma istun."

Krumm kirjutas sotsiaalkeskusesse Istanbulis, mida ta ka ise külastas, ning pakkus abi. Sotsiaalkeskusest vastati, et neil oleks vaja talveriideid, tekke ja patju lastele ning naistele.

Koos heade inimeste abiga korjas Krumm Tallinnast ja Tartust kokku hulga abipakke, suur panus tuli ka näiteks Rapla maakonnast, noore ema Agnese käest, kes kogus kokku 23 pakki.

Riideid kogunes nii palju, et Krummi rahakott nende saatmiskulu välja ei kannataks. Facebooki üleskutse najal kogus ta vajaliku summa aga juba ühe õhtuga. Pärast neljakordset sorteerimist on saatmiseks ette valmistatud 260 kilo abipakke.

Krumm teadvustas, et sellisel eesmärgil raha kogumiseks tehtud Facebooki postitus võib ühiskonnas tekitada vastakaid tundeid, aga tulem oli veelgi suurem, kui ta oleks osanud ette arvata.

"See sõda, mis erinevate arvamuste vahel lahti läks, need konfliktid läksid kohati pisut naeruväärseks, kurvastasid mind. Aga samal ajal tuleb meelde tuletada, et väga palju on neid inimesi, kes ei näe selles midagi halba, kui sa saadad 29 pakki talveriietega Istanbuli. Eesti lastelt ei ole ära võetud sotsiaalabi, mitte midagi halba ei ole juhtunud. Edaspidi aitame ka eestlasi ja oleme neid ka varem aidanud," ütles Krumm ja lisas, et ta sai ühel hetkel aru, et inimeste viha taga on tohutu hirm.

"Ma tunnen ennast natuke heategevusliku maailma bad girl´ina praegu," sõnas näitlejanna.