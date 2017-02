Andrus Vaarik oma kõnedefektist: ime, et mind lavakasse sisse võeti

Linnateatri näitleja Andrus Vaarik tõdes, et peab oma põrisevat r-i peab ta puudeks, mis näitlejaametile kasuks ei tule.

"Ega seda puuet võimendada ei tasu. Ta on muidugi puue. See on ime, praegu mind küll sellise r-iga sisse ei võetaks. Ime, et mind sisse võeti lavakasse," tõdes Vaarik ETV saates "Prillitoos".

Hoolimata kõnedefektist on Vaarikul olnud siiski väga särav näitlejakarjäär. Sel aastal astub mees publiku ette monoetendusega ''Elu on parim meelelahutus''. "Ta ei ole nagu päris etendus, loeng ta ka kindlasti ei ole, aga ma tegin sellise jääauku hüppamise projekti omale. Ma lähen rahva ette ja räägin mitteettevalmistatud teksti teemadel, mis on mulle endale olulised ja ma arvan, et äkki on kasulik ka publikul aeg-ajalt mõelda nende asjade peale," selgitas Vaarik.

Mees lisas, et peab elu enda jaoks suurimaks meelelahutusvormiks ning on õnnelik, et sinna hulka kuulub näitlemine. "Mul õnnestus oma hobist elukutse teha ja ma olen selle õnne eest väga tänulik. Ma olen nii heldinult üllatunud olnud, et elu on nii toredaks osutunud. Ma oleks palju vähemaga kindlasti õnnelik olnud," kiitis Vaarik.