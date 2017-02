Eesti vanima pressifotograafi töö on tema hobi

Eesti vanim tegutsev pressifotograaf, maikuus 80. sünnipäeva tähistav maakonnalehe Lääne Elu päevapiltnik Arvo Tarmula on mees, kellel on õnn elada põhimõtte järgi, et töö on hobi.

Pressifotograafi töö on vaheldusrikas amet, mida ei saa teha kontoris istudes. See päev möödub Arvo Tarmulal näiteks spordivõistlusi pildistades. Ühel objektil saab sageli ülesvõetud sada või enam kaadrit.

"Aktuaalne kaamera" tabas Tarmula Österbyst. Lisaks jäärallile jõuab Arvo samal päeval kajastama ka naiste saalihokit ja lauatenniseturniiri.

Huvi fotograafia vastu algas tal isa eeskujul juba keskoolipõlves. Tõsisemalt hakkas ta pildistamisega tegelema 1970. aastal Haapsallu kolides ja pressifotograafiks sai 1989. aastal kui loodi ajaleht Lääne Elu.

"Töö ja harrastus peavad käsikäes käima ja see teebki selle töö huvitavaks ja meeldivaks ja sellepärast pildistangi," rääkis ta.

Digiajastul on piltide lehelugejani toomine lihtne. Arvo seab sammud toimetusse, laeb nädalavahetusel tehtud pildid mälukaardilt maha, korrigeerib neid vajadusel ja arhiveerib siis materjali Lääne Elu serverisse. Aastate eest oli asi aga märksa keerulisem.

"2000. aastani sai tehtud ju laboritööd. Kõik olid filmi peal, filmid tuli ilmutada, laboris pimikus tuli pildid teha. Ma mäletan, kui me olime seal esimeses Lääne Elu laboris Saue tänaval nii, et hommikul tuli minna kaevu juurde ja ämbriga vett tuua, et pilte pesta," meenutas fotograaf.

Kui tehnika on muutnud, siis kutsumus on jäänud ikka samaks. Arvo sõnul näeb ta end kui Läänemaa kroonikut, kelle ülesandeks on kõige siin toimunu jäädvustamine.