Disainer Kadi Paasik rääkis, kuidas tehakse pruutkingi

Disainisaates "Kapist välja" rääkis oma tööst eesti disainer Kadi Paasik, kes valmistab käsitööna pruutkingi.

Paasik on õppinud nahadisaini Tartu Kõrgemas Kunstikoolis ja magistriastmes Eesti Kunstiakadeemias.

"Kingadisainini jõudsin siis, kui ma käisin vahetusõpilasena Soomes. Seal ma armusin sellesse," ütles disainer.

Paar aastat tagasi sai ta oma esimese pruutkingade tellimuse.

"See protsess oli nii tore ja samas nii keeruline ja huvitav. Sealt mul hakkaski tekkima tunne, et pruutking on hea nišš, mille puhul just käsitööking ennast õigustab. Ma teen seda rätsepatööna jalamõõtude järgi."

Paasik lisas, et tema jaoks on kingade puhul hästi oluline just mugavus.