Haruldase haigusega poisist sai esimene Eesti laps, kellele siirdati kopsud

Valter on 15-aastane Põlvamaa koolipoiss, kes põeb harvaesinevat hingamiselundeid ja seedesüsteemi haaravat haigust. "Ringvaade" näitas, kuidas see tema elu mõjutanud on.

Tänaseks on Valteri lugu võtnud aga hoopis uue pöörde. 5. veebruaril, vaid mõned päevad peale "Ringvaate" võtet, kutsuti Valter ootamatult Tartusse haiglasse. Doktor Tanel Laisaar viis läbi ligi kuus tundi kestnud operatsiooni, mille käigus siirdati poisile mõlemad kopsud. Ta on esimene laps Eestis, kellele on kopsud siirdatud.

Valteri ema sõnul läks operatsioon hästi ja poisi enesetunne on samuti hea. Kiireks kosumiseks tuleb tal jätkata ka sonditoidu tarvitamist. "Ringvaade" lubas, et hoiab vaatajaid Valteri käekäiguga ka edaspidi kursis.