Veiko Tubin: vanasti räägiti, et teatris joovad kõik viina, nüüd teevad kõik sporti

Veiko Tubin (Foto: ERR)

Tubin ütles, et on õppinud muusika eriklassis Lydia Rahula käe all.

"Juba kooliajal hakkasin vaikselt klimberdama. See oli hobi, millest on nüüd saanud juba päris tõsine töö," lausus Tubin. Ta lisas, et teatri puhul ei tohi muusika kunagi olla peaosas. "Muusika peab olema märkamatum, atmosfääri kujundavam. Teatrimuusikat ma oskan kirjutada. Sümfooniaga ma hakkama ei saaks."

Veel jutustas Tubin sellest, kuidas ta viie aastaga 40 kilo alla on võtnud.

"Põhiline asi on toitumine. Limonaadid, kommid, kõik menüüst välja. Salat, liha ja sport. Sport on selles mõttes tore asi, et see on viimasel ajal näitlejate hulgas populaarseks läinud. Kui vanasti räägiti, et teatris joovad kõik viina, siis tänapäeval on see probleem, et kõik teevad sporti."

Tubin lisas, et Linnateatril on väga hea koostööpartner spordiklubi näol ning seepärast teevad kümmekond näitlejat küll üle päeva trenni.