Ken Saan: seekord ei lähe Keeniasse lapsekingades filmitööstusega sekeldama

Ken Saan (Foto: ERR)

"Ringvaateni" jõudis kuuldus, et Ken Saan läheb jälle Keeniasse. Seekord koos perega, võimalik, et aastateks.

Ken Saan on varem korduvalt Keenias käinud.

"Kogu aeg kisub tagasi. Öeldakse ka nii, et kord Aafrikas, alati Aafrikas," ütles ta.

Saan lisas, et meil siin on asi natukene turvaliseks muutunud. "Võib-olla see turg on nii paika loksunud ega väga suuri riske enam võetagi."

Kui Grete Lõbu juhtis tähelepanu, et legendaarse "Kevade" uusversiooni tegemine Aafrikas Ken Saanil perfektselt ei õnnesunud, ütles Saan nii:

"Seekord ei lähe ma sinna Hollywoodi lapsekingades filmitööstusega sekeldama, vaid nüüd olen ma pigem õiges kohas."

Saan lisas, et Keenias ootavad teda koosolekud ning ta hakkab tööle Keenia kohalike produktsioonidega.