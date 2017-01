Värske isa Baruto: olen superõnnelik praegu

"Rinvaade" helistas Tokyosse Kaido Höövelsonile ehk Barutole, et soovida õnne pisipoja sünni puhul.

Eile kell 14 päeval sündis Kaidole ja tema abikaasale poeg, kes sai nimeks Taar.

"Ma olen superõnnelik isa praegu, emotsioonid on laes," kinnitas Baruto telefoniintervjuus.

Kaido sõnul on tema perekond geneetiliselt väga suurt kasvu ning ta on kindel, et ka poisist kasvab suur mees, suure südame ja suure tahtejõuga. "Sealt sai ka see nimi," selgitas ta.

Laps pidi sündima tegelikult jaanuari lõpus ning seetõttu juhtus olukord, kus Kaido oli Eestis, kui naine Jaapanis sünnitas. Niipea, kui sai telefonikõne, lendas mees järgmise lennukiga kohe tagasi ning ruttas lennujaamast otse haiglasse.

Esimest korda peaks pisike Taar perekonnaga Eestimaale tulema tänavu suvel.