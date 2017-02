Evelyn Sepp: kala näoga rumaluste rääkimine ei paelu mind juba vähemalt 15 aastat

Poliitikaga lõpparve teinud Evelyn Sepp meenutas saates "Hommik Anuga", miks ta kunagi poliitikasse läks ning selgitas, miks ta sealt lahkus.

Sepp arvas, et iga inimene, kes on Eestisse sündinud, on saanud loterii peavõidu. Ta rääkis, et talle helistati, pakuti kohta valimisnimekirjas ja Võru linnapea ametit ning ta keeldus sellest.

"Ma ei ole täna huvitatud osalemast parteipoliitikas, ma ei osale päevapoliitikas. Minu jaoks on hästi oluline, et minu koostööpartnerid sellest ühtmoodi aru saaksid, et ei tekiks mingeid spekuleerimissoove ja põnevust," ütles Sepp.

Ta arvas, et on Teenusmajanduse Koja tegevjuhina praegu huvitavas positsioonis, kus tema sõna ikka maksab ja tema kompetents on hinnatud. Sepp sõnas, et ei oleks sobilik öelda, et ta poliitikas pettus.

"Ma võin öelda, et sellisel kujul kala näoga rumalusi rääkida ei paelu mind juba vähemalt 15 aastat," tõdes Sepp, möönnes, et minevikus on ta seda teinud.

"Ma vaatan omaealisi kolleege ja mõtlen, et mis nendega juhtunud on. Kuidas nad suudavad seda? Nad on noored inimesed. 20 aastat kala näoga rääkida midagi, mis ei ole tervemõistuslik..." ütles Sepp ja lisas, et ta ei suuda püstitatud probleemi ühte lausesse kokku võtta.

Sepp meenutas aega kui ta Keskerakonnaga liitus ja arvas, et karjerismis teda süüdistada ei saa.

"Noorel inimesel on täielik õigus olla sinisilmne. Kui sa usud sama asja, räägid sama juttu ka 20 aastat hiljem, siis see võib küll juba olla küünilisus, mitte sinisilmsus." Ta läks enda sõnul omal ajal poliitikasse võrdsema, targema, sõbralikuma Eesti ideaali silmas pidades.

Sepp arvas veel, et Edgar Savisaar ei usalda mitte kedagi ega pole mitte kedagi kunagi usaldanudki ning et Savisaare kohtusaaga ei saanud tulla üllatusena viimase kümne aasta jooksul partei ladvikus tegutsenud poliitikutele.