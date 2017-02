Indrek Treufeldt teenetemärgist: uhke olemine on ja natuke nõutu ka

ERR-i kolleegid üllatasid Indrek Treufeldti uudisega, et president on otsustanud talle anda Valgetähe IV klassi teenetemärgi.

"Uhke olemine on ja natuke nõutu ka, et kas ma olen piisavalt selle vääriline. Eestis on nii palju toredaid, edukaid ja mõnusaid inimesi. See on natuke ette antud, peaks veel tegutsema ja toimetama," arvas Treufeldt ETV saates "Ringvaade".

Ta lisas, et on justkui poole peal ning on veel palju asju, mida ära teha - nii tunneb ta iga saate ja intervjuu puhul. "Kogu aeg on tunne, et midagi veel paremat saaks teha," ütles Treufeldt.

Kolleegid saavad Treufeldti peale aga alati loota. "On olnud seda, et ma lähen kinno, tuled kustuvad, kell on seitse, telefon heliseb ja öeldakse, et tule kohe telemajja, kohe on saade. Inimesed on kohal, saatekülalised, ma ei ole nendega eelnevalt kohtunud, mul on natuke hetk mõelda, millest jutt käib ja tulebki otsesaade. Neid hetki on olnud viimastel aastatel," tõdes Treufeldt.

Kevadel pälvis Treufeldt ka Pandi preemia ning ta tõdes, et ajakirjandus on justkui kunst. "Pant on mees, kes näitas, kuidas saab teha head teleajakirjandust. Pandi puhul on oluline, et ta ka mõtiskles ja püüdis näidata, mis on need vahendid, mida saab kasutada nii raadios kui ka televisioonis," ütles Treufeldt.