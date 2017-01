Kaja Kreitzberg on Koolitantsu žürii liige, kes ei kujuta elu ilma tantsuta kuidagi ette. Tants on tema elu lahutamatu osa ning Kaja sõnul on ta tantsust nii läbi imbunud, et ei pea tantsuta maailma isegi võimalikuks. Kaja naudib tantsus kõike: muusikat, helisid, vaikust ja liikumist – nii välimiselt kui ka sisemiselt.