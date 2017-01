Nele-Liis Vaiksoo selgitas erinevate hääletehnikate vajadust

Laulja Nele-Liis Vaiksoo käis "Ringvaate" stuudios lähemalt rääkimas lauluõpetaja Maikeni ehk Kadri Koppeli õpetatava häälekoolituse ümber lahvatanud skandaalist.

Nele-Liis ütles, et oli WAF laulukoori ja Maikeni õpetustehnikat puudutavast ajakirjanduslikust huvist juba varem teadlik, kuid ei suutnud eile uskuda, et kõik lõpuks sellisel viisil ilmavalgust nägi.

"Nüüd, olles näinud, millist positiivset vastukaja see on lõpuks saanud kõikide teiste lauljate ja pedagoogide poolt, kõik on astunud Maikeni kaitseks välja, siis praegusel hetkel see kõik tundub lihtsalt natukene naljakas ja isegi tobe," selgitas laulja.

Vaiksoo sõnul ei saa hääle instrumenti kui sellist muuta, saab õpetada erinevaid tehnikaid ja viise, kuidas oma häält tekitada. Sellele lisab igaüks vastavalt soovile juba ise erinevaid elemente: vibratot, kähinat-kärinat jms.

Konkreetseid harjutusi, millega häält n-ö suureks treenida, Vaiksoo kinnitusel olemas ei ole. "See on erinevate harjutuste jada. Hakkate kusagilt altpoolt peale, näiteks esimest oktavist ja liigute järjest ülespoole. Võib-olla esimesel tunnil sa saavutad mingid teatud noodid, kui kogu aeg treenid edasi-edasi-edasi, siis sa kasvatad oma hääleulatust kogu aeg juurde. Mõnele võib-olla ongi juba looduse poolt antud väga hea hääleulatus, seal on vaja lihtsalt seda tugevust ja treenida, et sellise intensiivsema tööperioodi korral sa oskaksid seda õigesti kasutada," selgitas Vaiksoo, et tehnikat on eriti vaja rakendada näiteks siis, kui oled väsinud ning selleks seda tehnikat õpitaksegi.

Isegi väga kogenud lauljatel juhtub, et häälele tehakse teinekord liiga ja järgmisel päeval on häälepaelad valusad. "Oluline on, et mis sa selle infoga peale hakkad," sõnas Nele-Liis."Kas sa kütad samamoodi siis otsa, lähed tundi, lähed teed paremaks – see on oluline."