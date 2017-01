Marko Reikop puhkusest: alguses mulle Bali üldse ei meeldinud

Balilt koju jõudnud Marko Reikop rääkis, kuidas puhkus oli, näitas paari videolõiku ning andis reisisoovitusi.

Reikop ütles, et nägi Balil kolmel korral eestlasi.

"Mulle üldse ei meeldinud alguses Bali. Kõik ütlesid, et suurepärasemat kohta üldse maailmas ei ole. Ma istusin ja mõtlesin, et kus see Bali siis on, mis see siis meeldib... Ma olin väga vihane. Minu arust toit oli halb, inimesed olid imelikud, kõik oli nagu mujal," ütles Reikop.

Reikop lisas, et Bali siiski tema jaoks avanes, aga aeglaselt.

"Nüüd olen ma sellest vaimustuses ja eelkõige neist inimestest. Ma pole nii suurepäraseid inimesi üldse näinud. Nad on lihtsalt nii toredad. Nad on kogu aeg heas tujus. Nad naeratavad, kui nad sulle otsa vaatavad. See on kuidagi teistmoodi kui teistes maades," sõnas Reikop.

Ta rääkis veel, et Bali vaatamisväärsused on nii ülerahvastatud nagu Eiffeli torn kõrgperioodil.

"Mõnikord sõitsime linnas väiksemaid vahemaid autoga poolteist tundi. Lihtsalt istusime tundide viisi kogu aeg ummikus."