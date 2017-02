Väino Aren teenetemärgist: see on minusugusele suur üllatus

Väino Aren pälvis Valgetähe V klassi teenetemärgi ning tunnistas, et on meeldiv olla tunnustatud.

"Hommikul helistaski esimesena proua Eikner, alguses ma ei uskunud seda, aga kui selline persoon ütleb, siis ta nalja ei tee. Päeva peale on mul telefon soe olnud," meenutas Arem piduliku hommiku algust ETV saates "Ringvaade".

Aren lisas, et ei ole eriti harjunud sellise tunnustusega. "Kui nii hakata võtma, on see minusugusele suur üllatus ja tunnustus, aga et selline vanamehenäss nüüd lõpuks sellise autasu sai," lausus Aren.

Lisaks temale on teenetemärgid perekonnas ka elukaaslasel Anu Kaalul ja väimees Raul Vaiksool. "Meil on nüüd lähikonnas kolm risti," rääkis Aren.

Pikaaegne balletiartist ja näitleja peab praegu vanaduspõlve ning naudib seriaalis "Õnne 13" kaasategemist. "See on hiiglatore seltskond ja nendega koos kaks korda kuus olla on väga tore," kiitis Aren.