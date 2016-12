12-aastane Mia annetas oma taskuraha vähihaigetele

"Ringvaade" tegi juttu 12-aastase Miaga, kes annetas koolilaadalt kogutud taskuraha vähiravifondile "Kingitud elu".

Mia klassis otsustati teha heategusid.

"Meid jagati gruppidesse ja me saime ise valida, mida me teeme," rääkis Mia.

Tüdruku sõnul oli õpilaste seas palju ideid, näiteks annetada raha koertele ja kassidele, aga Mia pakkus välja idee annetada raha vähihaigetele. "Keegi ei olnud sellega väga nõus," tõdes ta.

Mia selgitas, et koolis korraldati laat, kus õpilased müüsid õnneküpsiseid – sellest kogunes päris suur hulk raha.

"Kuna kõik tahtsid annetada koertele ja kassidele, aga mina tahtsin annetada vähihaigetele, siis ma läksin grupist ära. Aga kuna suurem osa rahast oli minu kogutud, siis ma saingi seda teha," jutustas Mia.

Vähiravifondi "Kingitud elu" juht Toivo Tänavsuu ütles, et me oleme harjunud arvama, et vähiravimid on väga kallid.

"Kõigile justkui raha ei jaguks, aga lihtne arvutus ütleb, et kui iga eestlane annetab ka ühe euro aastas, siis meie eelarve ajab üle." Sel aastal on fond vähiravisse panustanud üle 700 000 euro.