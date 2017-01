Raivo E. Tamm: kui mul on palju tööd, siis ma söön hästi palju

Raivo E. Tamm alustas enda sõnul oma elu üht hullumeelsemat ettevõtmist: ta hakkas triatloniks valmistuma. Jüri Muttika käis uurimas, kuidas vastsel spordihärjal ujumistrennis läks.

Raivo E. Tammele andis basseini kõrval juhtnööre treener Ain-Alar Juhanson.

Tamm aga arvas, et tema füüsiline vorm on praegu üks elu kehvemaid.

"Mul on praegu nii palju tööd ja ma olen ennast väga paksuks söönud. Mul on selline sättumus, et kui mul on palju tööd, siis ma söön hästi palju ja võtan kaalus juurde. Mu abikaasa on juba ammu öelnud, et Raivo, hakka liigutama."

5. augustil plaanib Raivo E. Tamm aga läbida Ironmani triatloni: 1,9 kilomeetrit ujumist, 90 kilomeetrit jalgrattasõitu ja 21 kilomeetrit jooksu.