Juhan Paadam avaldas raamatu Eurovisiooni lauluvõistlusest

Pikaaegne Eurolaulu produtsent ning Tallinnas peetud 47. Eurovisiooni lauluvõistluse peaprodutsent Juhan Paadam avaldas raamatu "Estonia, 12 Points - Eurovisionist, televisioonist, visioonist." Juhan Paadami jaoks moodustas eurolaul tuntava osa tema telekarjäärist.

Juhan Paadam oli Eurovisiooni lauluvõistluse peaprodutsent, kui Eesti 2001. aastal võitis ja 2002. aastal, kui Eesti lauluvõistlust korraldas. See teeb temast mitte lihtsalt ühe paljudest telemeestest, kellel on lugusid rääkida, vaid osa teleajaloost, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me peame seda võtma niimoodi, et see on üks kild ETV ajaloost. Ja see kild on eriti oluline see osa, mil me võitsime ja mil me korraldasime - just see korraldamine on ajaloo seisukohast eriti oluline," meenutas Paadam.

Raamatus on viiteid ka sellele, kuidas tollane kohalik poliitika üritas Eurovisiooni lainel surfata.

Peategelased on heliloojad ja muusikud ning Eurovisiooni meeskond, kellesarnast Paadam varem polnud kohanud. Tekst põhineb intervjuudel ja märkmetel. Kuid Paadam on töötanud Eesti Televisioonis 41 aastat ja löönud kaasa Soome ja Eesti televisiooniprojektides 80-ndatel. Märkmeid on tal igasuguseid.