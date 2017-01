Liisa Past: Obama tõi presidendi kuvandisse spontaansust

"Hommik Anuga" meenutas ametist lahkunud USA presidendi Barack Obama karjääri eredamaid hetki. Külas oli politoloog Liisa Past.

"Nii suure vastutusega riigipea, nagu seda on USA president, tegevuses pole midagi juhuslikku, aga teisest küljest on Barack Obama toonud sinna spontaansust juurde," tõdes Liisa Past. Saates esitati näiteid Barack Obama kuulsatest avalikest laulmistest.

"Juhuslik ei ole see, et mikrofon seal on olnud, aga spontaanne on see, et Obama on seda haaranud," vastas Past.

Näiteks Charlestoni tulistamise ohvrite mälestuskõne oli planeeritud, aga see, et Obama laulis seejuures spirituaali "Amazing Grace" oli ette plaanimata ja võttis paljudel pisara silma.

Vaadake Obama eredamaid etteasteid ning Liisa Pasti kommentaare juuresolevast videost.