"Osoon" külas: Mari Kalkuni vanaisatalu ja ajalooline vapiloom kalkun

Mari Kalkuni vanaisatalus elas kalkun n-ö vapilinnuna ning suri ilmselt vanadusse. (Foto: ERR)

Laulja Mari Kalkun ja kommunikatsioonispetsialist Taavi Tatsi tulid oma väikse tütrega Võrumaale päriseks elama paar aastat tagasi linnakorterist. See muutis noorte elukorraldust tunduvalt. "Osoon" käis uurimas, kuidas pere on looduse, loomingu ja igapäevatöö ühendanud.

Kalkuni talu Võrumaal on Mari pere käes olnud juba üle saja aasta. Keerulistel aegadel ka punaarmee sõdurite elukohaks saanud vanad hooned on õnneks hästi säilinud ja nüüd oma uut elu elamas.

Iga nurgake siin talus on Maril seotud värvikate mälestustega, sest maal isa juures veedetud suved olid põnevust täis.

"Siis olid siin lambad ja üks mullikas ja kanad ja haned ja üks kalkun oli samuti, kes siin hoovi peal ringi jalutas," räägib Mari. Lind võeti tallu ilmselt nime pärast, muud otstarvet tal polnud.

"Jah, üldiselt minu isa oli selline natuke boheemlik talupidaja, et see kalkun ma mäletan suri vist küll vanadusse, võib-olla oli ta rohkem meil vapilinnu eest jah."

Mari sõnul on aitab praegune elukoht kasvada lapsel talus ja puutuda kokku loomadega ning see annab hea aluse elu alustamiseks.

Taavi töötab RMK Haanja-Karula puhkealal asuvas Pähni looduskeskuses, mille asutas legendaarne metsaülem Vello-Taivo Denks. Praegu võtabki seal vastu külalisi Taavi, kes "Osooni" külaskäigu ajal näitab Krabi kooli lastele ristipuid, aitab mõõta metasa puid ja räägib põnevast, mida looduses leida.

"Ma arvan, et lastel on tänapäeval hästi tähtis, et nad puutuvad reaalse loodusega kokku võimalikult vahetult, käivad ise ja saavad kasvõi jalad märjaks või hakkab natuke külm," räägib Taavi. Tema sõnul tekib loodusjuhi abil matkal käies üldine arusaam, milline on eluring metsas, miks on mingid metsaosad kaitstud ja teised raiutud.

"See baasteadmine võiks inimesel olla Eestis, enne kui ta hakkab halama, et metsad raiutakse kõik maha, sellised asjad."

Läti piirist vaid mõned kilomeetrid asuv Pähni on kui tagumine Eesti ääremaa ja siit edasi enam midagi polegi. Taavi viib "Osooni" võttemeeskonna Läti Kornetisse loodusvaatlusele.

"See on üks minu lemmikkohti maailmas, võib-olla isegi üks kõige lemmikum koht maailmas, kuhu ma toon ka alati oma külalisi, olgu nad siis Jaapanist või Tartust. Siin on selline koht, mis ajalooliselt oli lausa Rõuge kihelkond, et kui Läti, Eesti iseseisvusid kunagi 100 aastat tagasi, et siis tõmmati need piirid nagu need tõmmati, aga siin on siiamaani inimesi, kes räägivad nii Eesti kui Läti keelt," selgitab Taavi.

Mari teeb oma tööd aga kodustuudios, kust paistavad kätte ka Läti Korneti mäed ja kuplid.

