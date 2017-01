Taavi Libe käis Keenias jooksmist harjutamas

Vikerraadio hommikuprogrammi juht Taavi Libe käis kaks nädalat väldanud jooksulaagris Keenias.

"Mulle on alati Keenia jooksukultuur huvi pakkunud ja see, miks nad siis ikkagi jooksevad nii kiiresti, seda ma läksin ka sinna avastama," rääkis Libe "Ringvaates".

Jooksupiirkonnad Keenias on väga kõrgel, umbes 2400 meetrit merepinnast ning esialgu tundis Taavi, et jaksa üldse joosta. "Sa ei saa õhust hapnikku kätte ja jooksed umbes minut aeglasemalt sama pulsi juures," rääkis ta. "Kuskil nädalaga organism saab sellega hakkama ja hakkab sama palju hapnikku õhust kätte saama, eks sealt see efekt ka tuleb," lisas Taavi, kelle sõnul on see ka üks põhilisi põhjuseid, miks Eesti jooksjad sinna lähevad.

Taavi Libe võõrustajaks Keenias oli Eesti tippjooksja Tiidrek Nurme, kelle juures käivad treenimas ka teised eestlased.