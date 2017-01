BMX-rattur Bert Ribul rääkis, kuidas ta vigastusest üle sai

Neli aastat tagasi "Ringvaadet" külastanud BMX-rattur Bert Ribul rääkis nüüdses saates vahepeal läbielatud traumast ning sellest, kuidas ta uuesti ratta selga sai.

Bert Ribulit tabas 2013. aasta suvel tõsine trauma, ta rebestas põlve ACL-sideme. "Eks ma pingutasin treenimisega üle, ei lasknud kehal piisavalt puhata," ütles Ribul.

Ta lisas, et proovis pärast õnnetust veel kuu aega edasi sõita, aga siis läks asi talumatuks. Ribul suundus kirurgi juurde, kes ütles, et on vaja minna operatsioonile. Selle järgselt ei tohtinud Ribul esialgsel hinnangul kuus kuud rattaga sõita.

"Sellel hetkel kukkus küll maailm kokku. Enne seda ei olnud ma üle nädala rattast eemal olnud."

Läks aga nii, et kokku tuli teha kuus operatsiooni ja kuuekuune taastumisperiood venis palju pikemaks, ligi kahe aasta pikkuseks.

Kõige kiuste on Ribul nüüd aga uuesti ratta seljas.

"Ma alles jõudsin tagasi sinna, kus ma olin. Aga minu motivatsioon on nii kõva praegu. Tahaks käia sel aastal kõik maailmakarika etapid läbi. Just see areng veab mind BMXi juures edasi."