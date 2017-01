Eesti mälumängurid pälvisid Aserbaidžaanis toimunud mälumängus teise koha

Brain Ring

Andrei Korobeinik tõdes "Ringvaates", et tihti ei mängitagi mälumängu emakeeles. "Eestis toimuvad tihti "Kuldvillaku" formaadis mälumängu Baltimaade võistlused, kus eestlased tihti siiski võidavad," ütles ta ja selgitas, et võõrkeelsetel mälumängudel saavad vabalt olla edukad ka need, kes keelt lihtsalt hästi valdavad. Vastuse finaaliküsimusele andis Korobeinik üksi, mis ei olnud tema sõnul siiski väga pingeline. "Su aju ei suuda sel hetkel muule keskenduda, sa pead mõtlema ainult sellele küsimusele."

"Meie jaoks on see meelelahutus ja me võtamegi seda sellena," ütles Korobeinik ja kinnitas, et nendele lihtsalt meeldib mälumänge mängida. "Me ei hakka hommikul fakte kusagilt lugema," tõdes ta. Eestlaste võidust jäi tema sõnul puudu vaid nupu vajutamise kiirusest. "See oli aga hea, et me mängisime ühe Vene koondise vastu

Charles Darwini poeg meenutas, et ta isale meeldisid väga linnud, aga kõige enam meeldis talle pruun öökull. Miks?

Marko Reikop pakkus, et põhjus võis olla selles, et tal oli

On 500 liiki erineviad haisid. Üks hai on selline, mis ei hammusta kohe ohvrit surnuks, vaid kõigepealt teeb see hai omapärast häält. Mis haiga on tegu?

Hannes Rumm tõdes, et otseselt ta mälumängudeks ei valmistu. "Ma käisin just Londonis Victoria muuseumis, Vene kultuuriruumis on mälumängu loogika Rummi sõnul täiesti erinev.