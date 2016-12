Suri prantsuse näitlejanna Michéle Morgan

New Yorgis elav teleprodutsent Ene Riisna on mõjuvõimas eesti naine, kes ohjas üle 20 aasta üht Ameerika vaadatumat telesaadet ja võitis koguni kaks Emmyt. Aga võimalik, et oma olulisima panuse Ameerika ajalukku jättis Riisna sellega, et tõi naised teleekraanile ja saavutas meessaatejuhtide lugupidamise. "Pealtnägija" jutustas, kuidas USA-s muljetavaldavat karjääri teinud Riisna paar aastat tagasi Haapsalust oma poolvenna avastas. Selleks osutus armastatud Eesti näitleja Ago-Endrik Kerge.