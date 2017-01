Eestis toodetud valgustid vallutavad Hollywoodi võtteplatse

Kaader videost (Foto: ERR)

Digital Sputniku tehnolooiadirektor Kaspar Kallas tõdes, et tippfilmides osalemiseks on vaja õnne, kuid "Star Warsis" kaasalöömine oli tõeline tuleproov. "Sinna läks tuhatkond valgustipead. Kuna tegemist on Ameerika firmaga, kirjutati meile tsekk, mis on minu desktopi wallpaper," tõdes Kallas, kelle sõnul firmajuhid siiski rikkaks ei saanud, sest tehnoloogia väljatöötamine maksis kaheksa korda rohkem, vahendas ETV saade "Ringvaade",

Eesti tegijate valgustid on kasutusel olnud ka filmides "Neoondeemon" ja "Iseseisvuspäev: Uus rünnak". "Õnneks meid seostatakse rohkem Põhjamaadega kui Hiinaga," rääkis Kallas, miks nende valgusteid usaldatakse.

Ühe Digital Sputniku valgusti valmimiseks on vaja 20 inimest. "Nüansse on hästi palju," selgitas Kallas, kelle sõnul õpib meeskond tänase päevani. Ta lisas, et valgustid on ehitatud üles eneseusule. "Need , kellega me võitleme, on tuhandeid kordi suuremad," ütles Kallas, kuid rõhutas, et nende valgusteid on kasutanud juba üle kümne Hollywoodi filmi.