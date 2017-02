Timo Diener parima filmi Oscari eksitusest: see hetk röövis teraviku "Kuuvalguse" triumfilt

26. jaanuari öösel jagati Los Angeleses taas Ameerika filmiakadeemia auhindu Oscareid, "Ringvaates" oli külas filmilevitaja Timo Diener, kes rääkis, millised üllatusi seekordne auhinnagala pakkus.

Timo Diener tõdes "Ringvaates", et kurioosne segadus, mis toimus parima filmi Oscari väljaandmisega, ei olnud kindlasti lavastatud. "See hetk rikkus pisut ära "La La Landi" seltskonna tuju ja röövis teraviku ära ka "Kuuvalguse" triumfilt," sõnas ta ja tõdes, et võib-olla muutus "Kuuvalguse" täielik tuhkatriinulugu tänu sellele intsidendile veel tuhkatriinulikumaks. "Tõld oli juba läinud koos printsiga, aga Tuhkatriinu jooksis järgi, tõld peatus ja uks läks lahti."

Umbes kuu aega tagasi tegi Timo Diener "Ringvaates" ka enda ennustused Oscarite võitjatele, kus ta eksis vaid kahe preemiaga. Diener pidas parima naispeaosa Oscari vääriliseks Natalie Portmani filmis "Jackie", samuti oleks tema andnud siiski parima filmi Oscari "La La Landile". "Ma nõuan poolt punkti "La La Landi" eest, sest kui ma kuulsin, et nad kuulutati võitjaks, läksin ma hambaid pesema," ütles ta ja selgitas, et kui hakkas kostma mingit karjumist ja selgus, et hoopis "Kuuvalgus" on võitja, siis ei osanudki ta seisukohta võtta.

"Film "Kuuvalgus" hakkas vaikselt enda kinoteekonna otsi kokku tõmbama, aga nagu viimastel aastatel on kombeks olnud, et kui film võidab parima filmi Oscari, siis saab ta uue tõuke," selgitas Diener ja lisas, et samamoodi näeb kinodes ilmselt edasi ka "La La Landi".

"Manchester by the Sea" ei ole Dieneri arvates film, mida vaadata siis, kui tahad head tuju tekitada. "Samas väärib Casey Afflecki roll selles filmis kõiki auhindu üldse, sest ta suudab anda edasi kogu valu ja kõik hingepiinad," nentis ta ja lisas, et mõned saavad kinosaalis kindlasti ka nutta.

"Mahershala Alist, kes võitis parima meeskõrvalosa Oscari, sai kõige esimene moslemist Oscarivõitja," nentis Timo Diener.

Parima naispeaosa Oscari võitis Viola Davis filmiga "Fences", mida ei ole aga Dieneri sõnul Eesti kinodes võimalik näha. "Tuleb oodata, kuni see mingitel teistel kandjatel välja tuleb."

"Kui sul on auhinnagala, kus sajab laest alla pontšikuid ja küpsiseid, siis mis saab selle galaga valesti olla?" ütles filmilevitaja lõpetuseks.