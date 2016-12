Suri "Tähtede sõjast" printsess Leiana tuntud Carrie Fisher

Fisher sai eelmisel nädalal lennureisil Los Angelesest Londonisse südameinfarkti ja ta viidi haiglasse. Arstidel tema elu päästa ei õnnestunud, kuigi vahetult pärast terviseriket teatati, et olukord on stabiilne.

Tänavu veebruaris teatati, et Fisher osaleb ka "Tähtede sõja" uues osas, mis ei jõua kinopubliku ette enne 2017. aasta lõppu.

Carrie Fisher, "Star Wars" actress, screenwriter and author, has died at 60 https://t.co/bCuHGAfQgP pic.twitter.com/xH65gXpx72