Timo Diener ennustas "Ringvaates" Oscari-võitjaid

24. jaanuaril kuulutati välja 89. Oscari nominendid, kus edukamateks osutusid filmid "La La Land", "Saabumine" ja "Manchester by the Sea". "Ringvaate" stuudios ennustas Oscari-võitjaid filmiasjatundja ning -levitaja Timo Diener.

"Võib öelda, et parima filmi kategoorias suuri üllatusi ei olnud," tõdes Timo Diener "Ringvaates" ja ennustas, et parima filmi Oscari võiks võita originaalmuusikal "La La Land", samuti vääriks tema arvates parima lavastaja Oscarit sama filmi režissöör Damien Chazelle. ""La La Land" kordab nominatsioonide hulga poolest varasemat rekordit, mille on 1950. aastal saavutanud film "All About Eve" ja 1997. aastal "Titanic"," selgitas ta ja tõdes, et arvatavasti "La La Land" siiski senise võitude rekordi ehk 11 Oscari tasemele ei jõua. "Parima lavastaja preemia on kraadivõrra kindlam preemia sellele filmile, sest kui parima filmi seas võib tulla vahel üllatusi, siis lavastaja puhul on Chazelle üsna kindel võitja."

Meespeaosa Oscar võiks Timo Dieneri sõnul minna Casey Affleckile rolli eest filmis "Manchester by the Sea". "Preemia saab mees, kes ei vaja selleks rolliks ühtki proteesi ega aktsenti ning ta ei kehasta seejuures ka ühtki ajaloolist isikut," nentis ta ja lisas, et inimesi võlub ilmselt see, kuidas Affleck kehastab vaatajate ees paeluvat karakterit. "Edaspidi saavad Afflecki vennad ilmselt oma Oscareid võrrelda."

Naispeaosa eest vääriks tunnustust filmiasjatundja arvates Natalie Portman filmis "Jackie". "Siin on suur vägikaikavedu, kus omavahel hakkavad võistlema Isabelle Huppert filmiga "Elle" ja Portman "Jackie'ga"." Sealjuures ei pea ta eriti tugevaks konkurendiks Meryl Streepi, kelle film "Florence Foster Jenkins" on Dieneri arvates pisut liiga kergemeelne. "Samas saab Streep olla uhke enda kahekümnenda nominatsiooni üle." Film "Jackie" jõuab Eesti kinodesse 3. märtsil.

Meeskõrvalosa kuldmehikese annaks Diener Mareshala Alile filmis "Kuuvalgus". "Näitleja peaks olema vaatajatele tuttav sarjast "Kaardimaja" ja kuigi tal ei ole filmis "Kuuvalgus" eriti palju ekraaniaega, siis suudab ta end seda mõjusamalt kehtestada," tõdes Diener ja lisas, et Alil on olnud väga tugev aasta, kuna ta teeb kõrvalosa ka filmis "Hidden Figures", mis kandideerib samuti mitmele Oscarile. "Kuuvalgus" jõuab Eesti kinodesse 3. veebruarist.

Naiskõrvalosa Oscar läheb Timo Dieneri arvates Viola Daviesele filmis "Fences". "Ta on domineerinud läbi terve auhindade hooaja ning on tehtud tark strateegia, kus ta on lülitatud parima naiskõrvalosa kategooriasse."

Suurimaks üllatuseks nominatsioonide puhul oli tema arvates see, et ühtki nominatsiooni ei saanud Tim Milleri koomiksifilm "Deadpool", samuti oli üllatuslik, et parima naispeaosa Oscari nominatsioonist jäi ilma Amy Adams filmiga "Saabumine".

89. Oscarigala toimub 26. veebruaril.