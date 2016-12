Filmis "Assasin's Creed" astusid kaskadööridena üles kaks Eesti meest

Sel nädalal Eesti kinodes esilinastunud Hollywoodi kassahitis "Assassin's Creed" on oma roll ka kahel Eesti noormehel, kes olid filmis kaskadööridena peaosatäitjate teisikud.

Menuka arvutimängu "Assassin`s Creed" järgi valminud Justin Kurzeli samanimeline film on eriline, kuna tavapärase arvutigraafika kasutamise asemel on filmis olevad trikid tehtud päriselt. See tähendab, et filmitegijatel tuli leida omaala parimad trikitajad kaskadöride rolli - tänu sellele jõudsid linateosesse ka köietrikitajad Jaan Roose ja Tauri-Viljar Vahesaar.

Jaan Roose selgitas "Aktuaalses kaameras," et trikikoordinaator võttis temaga ühendust ning ütles, et oleks vaja slackline kasutada. "Ta oli juba kolm aastat mõelnud, kus filmis võiks seda kasutada ning "Assassin's Creed" oli see õige film," ütles Roose.

Roose ja Vahesaare sponsoril ei olnud vaja pikalt mõelda - alles hiljuti Red Bull Airlines võistluse võitmise ning Madonna tuuriga endale kuulusust kogunud Roose pakuti esimesena välja. Tema tõmbas endaga omakorda ühes võitluskaaslase Tauri Vahesaare. "Londonis oli esimene proovinädal ja vaadati üle, kas meie trikid üldse sobivad sinna filmi ja lõpuks saime jaatava vastuse," ütles Tauri-Viljar Vahesaar.

Edasi suundusid Roose ja Vahesaare kaheks nädalaks Maltale, kus neid ootas spetsiaalselt nende jaoks ehitatud 30- meetri pikkune ja 20-meetri laiune tunnel, mis pidi meenutama tänavat, kus on slackline liinid risti-rästi üle tõmmatud. "Kokku oli siis vist kaheks stunt'i, mis me pidime kolme päeva jooksul üles filmima," selgitas Vahesaar.

Filmilevitaja Lauri Kaare selgitas, et See sama tagaajamine, mis algab inkvisitsiooni tuleriidalt ja jõuab kiiresti siis kõrgele tänavate ja katuste kohale, on filmi üks kõige meelejäävamaid stseene. "Selles suhtes au ja kiitus - nad on filmi kõrghetke juures tegevad," kinnitas Kaare.

Roose ja Vahesaar ise enda osalemist Hollywoodi filmis ülemäära kõrgeks ei hinda, nimetades seda pigem heaks linnukeseks, mida portfoolios näidata.