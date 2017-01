Kuldgloobustel tegi puhta töö "La La Land"

Muusikalifilm "La La Land" võitis Kuldgloobuste jagamisel kõik seitse auhinda, millele see nomineeritud oli.

"La La Land" tunnistati parimaks komöödia- ja muusikalifilmiks, samas kategoorias tunnistati parimaks naisnäitlejaks filmis naispeosa mänginud Emma Stone ning parimaks meesnäitlejaks Ryan Gosling rolli eest samas filmis.

Lisaks sai "La La Land" Kuldgloobuse parima stsenaariumi, parima filmimuusika, laulu (Justin Hurwitzi "City of Stars") ja režiii eest. See oli esimene kord Kuldgloobuste ajaloos kui üks film seitse auhinda noppis.

Filmikriitik Ralf Sauter on USA filmiauhindade puhul märganud igatsust vana Hollywoodi järele. "Kindlasti USA filmiauhindade puhul on ka varem näha olnud sellist tagasivaatamist ja vanadesse aegadesse minemist ja "La La Land" esindab seda samamoodi. Seal on staarid, ta on natuke indiefilmi moodi, aga tehtud väga kalli raha eest," kommenteeris Sauter "Aktuaalses kaameras".

Parima draamafilmi tiitli sai linateos "Moonlight", mis võeti saalis vastu suurte ovatsioonidega. "Möödunud aasta Oscaritel oli suur draama sellega seoses, et valgenahalistele on antud ainult

nominatsioonid ja mustanahalised ei saa tähelepanu, nüüd on selgel toimunud muutused ja kindlasti näeb seda ka Oscaritel," kiitis Sauter.

Parimaks draamanäitlejaks arvas žürii Casey Afflecki linateoses "Manchester by the sea" ja näitlejannaks Isabelle Hupperti filmis "Elle".

Isabelle Huppert. Foto: Reuters/ Scanpix

Parima naiskõrvalosa tiitli sai Viola Davis rolli eest filmis "Fences" ja parima meeskõrvalosa eest tunnustati Aaron Taylor-Johnsonit rolli eest põnevusfilmis "Nocturnal animals".

Parima animafilmi preemia tõi koju "Zootopia" ja parima võõrkeelse filmi tiitli "Elle". ""Elle'i" võidu üle mul on väga hea meel, võibolla selline suurim meeldiv üllatus eilsest, sest Paul Verhoeven ei ole ühtegi mängufilmi teinud juba kümme aastat," selgitas Sauter.

Parima draamaseriaali Kuldgloobuse võitis "The Crown" ning auhinnaga sai tunnustatud ka selle peaosaline Claire Foy.

Komöödiaseriaalidest tunnistati võitjaks "Atlanta" ning selle staar Donald Glover võitis parima meesnäitleja tiitli komöödiasarjas.

Draamaseriaalides tunnistati parimaks meesnäitlejaks "Goliathi" osaline Billy Bob Thornton ning komöödiaseriaalide parimaks naisosaliseks Tracee Ellis Ross seriaalist "Black-ish".

Cecil B. DeMille´i nimeline elutöö auhind anti Meryl Streepile.

Foto: Reuters/ Scanpix

