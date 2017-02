Eesti esimene seksuaalvähemuste filmifestival jäi Rakvere linna toeta

Oktoobris Rakveres toimuv Eesti esimene seksuaalvähemuste elust rääkiv filmifestival jäi linna toeta. Volikogu istungil oli festivali toetamise poolt seitse ja vastu 11 rahvasaadikut.

Rakvere linnavolikogu liige, endine linnapea Andres Jaadla tunnistas, et tema hääletas filmifestivali vastu põhjusel, et tema meelest ei ole tegu kultuuriüritusega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me nägime, mis täna toimus enne volikogu, mis toimus volikogus ehk tegelikult ei saa seda üritust käsitleda kultuuriüritusena, vaid see paratamatult muutub maailmavaateliseks, teatud erakondade veendumusi kandvateks üritusteks. Ma ei pea õigeks poliitilist iseloomu omavate ürituste rahastamist linna eelarvest," selgitas Jaadla.

Festivali Festheart korraldaja Keio Soomelt tõdes, et valmiste eelne periood on üks põhjustest, miks festival sel ajal korraldatakse.

"Kuna meie festivali osa on suuresti ka debatt, siis ei ole meile kellelegi saladus, et enne valimisi on debatile lihtsam saada inimesi, kes seal debateerivad ja kes midagi arvavad. Pärast valimisi on see huvi nõrgem ja seetõttu oleks seda meie jaoks keerulisem korraldada," rääkis Soomelt.

Seda, et filmifestivali varjus on hea kohalikeks valimisteks valmistuda, taipas ka EKRE, kes enne volikogu istungit korraldas festivalivastase piketi. Üks piketeerijatest Allan Jaakus tunnistas, et tema küll EKRE-sse ei kuulu, kuid pikett on hea võimalus oma meelsust näidata. Tema arvates pole Rakvere veel sellisteks ürituseks valmis.

"Meile paisatakse siia sisse üritusi, mis on meie inimeste jaoks võõrad. Seda eeltööd oleks pidanud tegema tunduvalt varem ja rääkima sellest. Meie inimesed ei teagi mida tähendab LGBT või mida iganes," rääkis Jaakus.

Filmifestival kuulus linnalt toetust küsinud ürituste pingereas volikogu kultuurikomisjoni liikmete arvamuse põhjal nimekirja tippu, kuid volikogu erandkorras ei arvestanud komisjoni arvamust.

Protestiks saalist lahkunud komisjoni esimees, vaimulik Tauno Toompuu tunnistas, et ta on saanud kirikuringkondadestki küsimusi, et miks tema juhitav komisjon seksuaalvähemuste üritust toetada soovib.

"Minu kui vaimuliku ja ristiinimese vastutus, mida ma selles positsioonis tunnen, et ma ei tohi olla ebaõiglane ega diskrimineeriv. Jah, ma tean, mis on minu positsioon, jah, ma tean, mis on meie kiriku positsioon ja ma olen selle juures, aga see ei anna mulle õigust diskrimineerida inimesi ja öelda, et teie ei saa rahastust sellepärast, et teil on sellised seksuaalsed sättumused," selgitas Toompuu.

Esialgu pidi volikogus esinema ka soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta, kuid volikogu töörahu huvides otsustati külalistele mitte sõna anda.

"Rakvere on erakordselt ägedate kultuuriürituste nimistuga linn. Siin on avatud meeltega kultuuriüritused ja üks hea filmifestival, mis tegeleb ühiskonna sotsiaalsete probleemidega, sobib siia hulka nagu valatult," kommenteeris Pakosta.

Filmifestivali korraldajade sõnul linnapoolse toetuseta jäämine festivali läbiviimist ohtu ei sea.