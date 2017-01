Stig Rästa: "Goodbye to Yesterday" sobib filmiga hästi kokku

Stig Rästa filmi Eesti esilinastusel. (Foto: ERR)

19. jaanuaril algusega kell 19 oli Apollo kinos Solarise keskuses Maarit Lalli tragikomöödia "Kuues kord" Eesti esilinastus. Olulise kõrvalosa teeb filmis Stig Rästa, kelle laul " Goodbye to Yesterday " ka filmi heliribal koha on leidnud.

"Ringvaate" klipis sai esmalt sõna filmi režissöör.

Stig Rästa ütles aga "Ringvaatele", et pärast Eurovisiooni hakkas talle palju erinevaid pakkumisi tulema.

"Ma üritasin seal vahel orienteeruda, et mis on tõsiseltvõetavam ja mis mitte. Kui temalt (Maarit Lallilt - toim.) see kiri tuli, siis ma natuke uurisin, kellega tegu on, mingi film oli väljas. Siis rääkisime juba natuke rohkem juttu ja selgus, et tegu on ikka täitsa päris filmitegijaga. Loomulikult ma küsisin ka mingil hetkel, et miks siis mina. Siis ta rääkis ära, et miks mina ja kuna tegelaskuju oli ka ju Eestist pärit poiss, siis väga palju rohkem küsimusi ei olnudki."

Rästa peab filmis rääkima soome keeles. Ta ütles, et oli nende õnnelike seas, kes omal ajal Soome televisiooni vaadates selle keele ära õppisid.

"Loomulikult kohapeal mind ka aidati. Kui ma midagi valesti panin, siis kaasnäitlejad panid kerget naeru ja korrigeerisid mind."

Suurem osa filmivõtetest toimus Helsingis. Filmis kõlab korduvalt ka Stigi kirjutatud eurolaul "Goodbye to Yesterday" ja Stig arvas, et see sobib filmiga hästi kokku.

"Ta on isegi treileris ja mingil määral ta haakub filmi teemaga."

Filmi "Kuues kord" stsenaariumi ja režii autor on Maarit Lalli, operaator Teppo Högman.

Osades: Pihla Viitala, Antti Luusuaniemi, Minna Haapkylä, Stig Rästa, Arja Saijonmaa, Dick Idman, Pirkka-Pekka Petelius, Esko Salminen, Reino Nordin, Aksa Korttila, Sebastian Rejman.