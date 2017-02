Jahimees Seidli filmist: see on teenindus, äri, stressi maandamine, kõik kokku

Jahimees Andres Lillemäe käis "Ringvaates" rääkimas jahiturismi käsitlevast Ulrich Seidli dokumentaalfilmist "Safari".

Kinodes jookseb praegu Ulrich Seidli dokfilm "Safari". Namiibias asuvas Leopard Lodge’is saab tavaline keskklassi inimene kas või hetkeks tunda end looduse kuningana. Filmi osalema valitud austerlastest ja sakslastest jahisõbrad ei sea oma hobi kahtluse alla: nende meelest loob jahiturism töökohti arengumaa mustanahalistele ja õpetab inimesi loodust austama.

Andres Lillemäe rääkis, et tema on käinud loomi küttimas enamikus Euroopa riikidest, Namiibias ja Lõuna-Aafrika Vabariigis. Ta ütles, et näiteks antiloopide jaht on väga põnev, sest need loomad on võrdsed vastased.

"Jaht toimub lagedal maal, seal niisama ligi ei jaluta, tuleb ikka roomata teinekord, silmanurgast vaatad, et kobra roomab ka sinuga kõrvuti – see on adrenaliin, see on põnevus, see on loodus," rääkis Lillemäe ja lisas, et looma maha lasknuna, tahab ta ikka topise koju ka tuua.

Eelpool mainitud film tekitas jahimehes aga vastakaid tundeid.

"Dokumentalistina on härra Seidl ju selle väga hästi välja mänginud, aga eetilise poole pealt ei ole minu arust õige neid soolikaid ja lõikeid näidata. Lõuna-Aafrikas on jahiturism väga suur tööstusharu. Seal saavad tööd kümned ja kümned tuhanded inimesed, jahiturismiga seotud teenindav personal. Riigid saavad tulumaksu kümneid miljoneid eurosid."

Ta ütles veel, et Euroopas on seitse miljonit jahimeest ning väga suur osa nendest ei oma jahimaad või jahivõimalust.

"See on teenindus, see on äri, see on bisnis, see on vaba aja veetmine, see on stressi maandamine, see on kõik kokku," lisas Lillemäe.

Ta sõnas, et nii mõnigi antiloobiliik on elus seetõttu, et jahimees on valmis tema küttimise eest raha välja käima.

"Kogu see raha läheb meditsiiniks, veterinaaridele, pargivalvuritele," loetles Lillemäe.