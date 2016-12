USA näitlejanna Debbie Reynolds suri päev pärast tütre surma

Ema Debbie Reynolds ja tütar Carrie Fisher (Foto: Reuters/Scanpix)

Reynolds toimetati pärast tütre surma haiglasse.

TMZ kirjutas, et 84-aastane Debbie oli endast väljas alates reedest, kui tema 60-aastane tütar Carrie Fisher lennukis südamerabanduse sai.

Carrie suri teisipäeval teadvusele tulemata. Debbie oli poja Todd Fisheri kodus matuseid planeerimas, kui kiirabi toimetas ekraanilegendi insuldikahtlusega lähedalasuvasse haiglasse.

"Ta tahtis olla koos Carriega," ütles Todd väljaandele Variety.

Kuigi Carrie Fisher on tuntud just tänu Leia rollile "Tähesõdade" saagas, oli ta ka andekas kirjanik ja stsenarist.

Debbie Reynolds mängis 1952. aastal legendaarseks saanud muusikalis "Lauldes Vihmas" ("Singin' in the Rain") ja veel umbes sajas täispikas filmis ja teleseriaalis ning tegutses ka lauljana. Reynolds kandideeris 1964. aastal naispeaosa Oscarile rolli eest filmis "Uppumatu Molly Brown" ("The Unsinkable Molly Brown") ja sai elutööpreemia 2015. aastal.