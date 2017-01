Reklaam jõudis taas ETV ekraanile

Pühapäeva hommikul sai saates "Hommik Anuga" nautida väikest ülevaadet möödunud aasta parimatest telereklaamidest.

Priit Pärna ja Olav Osolini loodud "Lahkudes kustuta valgus" tõi Eestile esmakordselt rahvusvaheliselt Cannes'i reklaamfilmide festivalilt auhinnaks pronksist lõvi.

Reklaamiagentuuri Kontuur Leo Burnett loovjuht Urmas Villmanni sõnul pole varem ühtegi Eesti reklaamfilmi selline edu saatnud. "Meil on ideid, aga neid on vähe," sõnas ta saates "Hommik Anuga". "Meil on raha, aga seda on vähe. Meil on rahvusvahelisi tellijaid, aga neid on vähe," lisas ta.

Cannes'is pälvis žüriilt Grand Prix preemia reklaam, mis oli kokku pandud ühe suure kaubamaja valvekaameratega salvestatud poevarastest.