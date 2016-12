Pärnu noored tahavad vanasse ujulasse ekstreemspordikeskuse rajada

Pärnu kaasava eelarve hääletusel konkureerib kuus ideed, millest üks on noorte plaan rajada vanasse ujulasse ekstreemspordikeskus. Siiani pole Pärnus talvel kohta, kus rula ja rattaga sõita.

Noorte hulgas ülipopulaarne pump track ehitati selle aasta kaasava eelarve raha eest. Talvel on aga kindlasti sisehalli vaja, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Sellist ilma talve jooksul ilmselt väga tihti ei ole. Kindlasti oleks vaja kohta, kus saaks ka talvel sõita," ütles Pärnu spordikooli jalgrattatreener Margo Märtsoo.

Pump trackil julgevad noored täna sõita, aga skatepargis ei hakata isegi isegi proovima, sest väga libe on. Muid kohti pole ka.

"Praegu me käime põhiliselt Tihemetsas või heal juhul Tallinnas. Siin lähedal ei ole kuskil sõita," ütles rulahuviline Rivo Ringmaa, kelle sõnul oleks sisehall väga hea.

Sisehall tuleks vanasse ujulasse, mis pandi juba eelmise aasta kevadel kinni. Noortel on juba plaanid valmis, kuidas bassein ümber ehitada.

Kõigepealt tuleb võita aga kaasava eelarve hääletus. 40 000 euroga saaks plaanid juba teoks teha. Praegu noored lihtsalt proovivad, kuidas BMX ja rula basseinipõhjas käituvad.

"Me oleme igasuguse toetuse eest ülimalt tänulikud ja loodame, et varsti on võimalik meil rajada Raba ujulasse üks Eesti ägedamaid siserulaparke, kus saavad treenida nii Pärnu maakonna noored, Eesti noored kui ka noored Baltimaadest, Soomest ja igalt poolt mujalt. Esimeses etapis on võimalik see rulapark valmis ehitada ja keskus tööle saada. Hiljem lähevad keskusega plaanid edasi. Plaan on teha sellest ekstreemspordikeskus, kus on lisatud street workout, slackline, on võimalik pinksi mängida ja tegeleda aktiivse spordiga," rääkis ekstreemspordiedendaja Rasmus Paimre.

Tegelikult tuli ekstreemspordikeskuse idee Pärnu noorte vabaajakeskuselt.

"Meie pakume noortele sisemist tegevust. Siin on meil erinevad pallimänguid, spordisaal, aga kui näeme, mida noored tänaval tahavad teha, siis seda meil pakkuda ei ole. Oleks aeg," rääkis Pärnu noorte vabaajakeskuse juhataja Annely Reile.